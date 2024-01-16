Алиханов: понтонный мост через реку Немонин можно будет поставить только после схода льда

Новый понтонный мост через реку Немонин, связывавший поселки в Полесском округе с территорией остальной области, можно будет установить только после схода льда. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из подписчиков.



«Мост объективно нельзя будет поставить обратно до схода льда, подвоз продуктов обеспечен, вопрос с медицинской помощью решён, пожарная защита обеспечена. Можно пытаться взорвать лёд, но не факт, что это даст эффект и мы успеем поставить мост обратно», — написал Алиханов.

Напомним, во время холодов, выпавших на новогодние праздники, в Полесском округе из-за обрыва тросов понтонного моста от остальной территории региона оказались отрезаны поселки Матросово и Малая Матросовка. Понтонный мост через Немонин был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек.