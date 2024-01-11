Облвласти планируют модернизировать центры занятости населения за 240 млн рублей

В регионе планируют провести масштабную модернизацию работы центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Принципиальная позиция — обеспечить удобство получения услуг для граждан и работодателей во всех муниципалитетах региона. Обновится инфраструктура каждой точки присутствия ЦЗН, будут внедрены новые электронные сервисы и стандарты обслуживания соискателей и предприятий. В целом модернизация направлена на обеспечение проактивной работы с получателями услуг, применение индивидуального подхода с целью регулирования ситуации на рынке труда», — цитирует пресс-служба министра социальной политики Анжелику Майстер.
В 2024 году областные власти планируют провести ремонт во всех помещениях центров занятости в регионе и привести их к единому стилю, разработанному для федерального бренда «Работа России». Изменится принцип работы центров занятости: их поделят на три уровня. Крупные кадровые центры будут работать в Черняховске, Советске, Гусеве, Светлогорске, Гурьевске, Гвардейске и Светлом, контрольные и методические функции будут сосредоточены в Калининграде.
Средства на модернизацию центров занятости в размере 240 млн рублей были выделены в рамках президентского нацпроекта «Демография».Ранее облвласти сообщали, что считают проблему нехватки рабочих рук «ситуацией жесткого дефицита». В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.