Облвласти планируют модернизировать центры занятости населения за 240 млн рублей

Все новости по теме: Безработица

В регионе планируют провести масштабную модернизацию работы центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Принципиальная позиция — обеспечить удобство получения услуг для граждан и работодателей во всех муниципалитетах региона. Обновится инфраструктура каждой точки присутствия ЦЗН, будут внедрены новые электронные сервисы и стандарты обслуживания соискателей и предприятий. В целом модернизация направлена на обеспечение проактивной работы с получателями услуг, применение индивидуального подхода с целью регулирования ситуации на рынке труда», — цитирует пресс-служба министра социальной политики Анжелику Майстер.

В 2024 году областные власти планируют провести ремонт во всех помещениях центров занятости в регионе и привести их к единому стилю, разработанному для федерального бренда «Работа России». Изменится принцип работы центров занятости: их поделят на три уровня. Крупные кадровые центры будут работать в Черняховске, Советске, Гусеве, Светлогорске, Гурьевске, Гвардейске и Светлом, контрольные и методические функции будут сосредоточены в Калининграде.

Средства на модернизацию центров занятости в размере 240 млн рублей были выделены в рамках президентского нацпроекта «Демография».

Ранее облвласти сообщали, что считают проблему нехватки рабочих рук «ситуацией жесткого дефицита». В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter