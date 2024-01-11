Облвласти планируют модернизировать центры занятости населения за 240 млн рублей

В регионе планируют провести масштабную модернизацию работы центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



«Принципиальная позиция — обеспечить удобство получения услуг для граждан и работодателей во всех муниципалитетах региона. Обновится инфраструктура каждой точки присутствия ЦЗН, будут внедрены новые электронные сервисы и стандарты обслуживания соискателей и предприятий. В целом модернизация направлена на обеспечение проактивной работы с получателями услуг, применение индивидуального подхода с целью регулирования ситуации на рынке труда», — цитирует пресс-служба министра социальной политики Анжелику Майстер.

В 2024 году областные власти планируют провести ремонт во всех помещениях центров занятости в регионе и привести их к единому стилю, разработанному для федерального бренда «Работа России». Изменится принцип работы центров занятости: их поделят на три уровня. Крупные кадровые центры будут работать в Черняховске, Советске, Гусеве, Светлогорске, Гурьевске, Гвардейске и Светлом, контрольные и методические функции будут сосредоточены в Калининграде.

Средства на модернизацию центров занятости в размере 240 млн рублей были выделены в рамках президентского нацпроекта «Демография».