В Калининграде в первую неделю 2024 года в 2,6 раза увеличился спрос на услуги помощи на дороге

В Калининграде в первую неделю 2024 года спрос на услуги по отогреву и прикуриванию автомобиля, зарядке аккумулятора и буксировке авто вырос в 2,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Год к году спрос вырос в 4,4 раза, подсчитали в «Авито».



Большинство калининградских водителей, по данным сервиса, обращались за услугами по буксировке авто. Спрос на них в начале января вырос в 2,7 раза по сравнению с концом декабря 2023 года. Цена начинается от 700 рублей.

Обращаться за помощью по прикуриванию авто калининградцам в указанный период приходилось в 11 раз чаще, чем год назад. Цена услуги — от 1500 рублей.

«Спрос рождает предложение со стороны автосервисов. Этой зимой предложение услуг по прикуриванию авто в разделе „Автосервисы“ увеличилось в 4,2 раза за год, отогреву — 2,3 раза, зарядке и замене аккумулятора — на 33% и 25% соответственно», — отметил руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев.

Также в связи с холодами увеличился спрос на автомобильные гаджеты. Интерес к тепловентиляторам вырос в три раза. Их стоимость начинается от 2000 рублей. Пускозарядные устройства калининградцы покупали на «Авито» в начале в января на 50% чаще. Автомобильный «пауэрбанк» можно приобрести на площадке в среднем за 6900 рублей.

В начале января в Калининграде впервые за три года был зафиксирован 20-градусный мороз.