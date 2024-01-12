На линию Санкт-Петербург — Калининград вышел новый сухогруз (фото)

Между Калининградом и Санкт-Петербургом начало перевозить грузы еще одно судно. Как сообщает «Оборонлогистика» в своем телеграм-канале, сухогруз «Пижма» присоединился к перевозкам на этом направлении в конце декабря 2023 года. В пятницу, 12 января, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании рассказал, что судно уже успело выполнить 3 рейса и перевезти более 150 контейнеров и более 2 000 тонн генеральных грузов. Кроме того, специалисты компании сообщили о наличии свободных мест для новых клиентов, а само судно предназначено для транспортировки любых типов грузов.
«На судне имеется палуба для контейнеров и генеральных грузов, два трюма и два судовых крана (грузоподъемностью по 35 тонн каждый). При максимальной загрузке за один рейс судно развивает скорость до 10 узлов», — сообщили в информагентстве.Ранее стало известно, что с 29 декабря с калининградской морской линии снимают на плановый ремонт паром «Амбал». Ожидается, что работы будут завершены «не позднее марта 2024 года». В январе на ремонт также планируют отправить паром «Балтийск». Как сообщали в областном правительстве, оно будет отсутствовать на линии ориентировочно два-три месяца. В связи с этим власти решили, что с 2024 года паромами на калининградском направлении можно будет провозить только санкционные грузы. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.