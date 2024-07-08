На острове Канта установили скульптуру «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов» (фото)

В Калининграде на острове Канта установили скульптурную композицию «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов». Как сообщают очевидцы, композиция появилась в районе спуска на набережную острова со стороны Московского проспекта. В настоящее время она огорожена строительным забором.



«Новый Калининград» ранее сообщал, что стоимость произведения искусства составила 11,52 млн рублей, контракт на поставку композиции был заключен с единственным поставщиком — ООО «Мосинвест» 27 декабря 2023 года. В администрации Калининграда в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» отмечали, что автором композиции является калининградский художник Игорь Исаев, который передал свои исключительные права на произведение.

В техническом задании отмечалось, что высота бетонного постамента составит 3,9 метра, размеры куба — 2×2×2 метра. На композиции выполнена надпись «Леонард Эйлер». Скульптуру планировалось купить в рамках проекта по реализации туристического кода центра Калининграда регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Загадка о семи мостах Кёнигсберга (как пройти по всем семи мостам, но лишь по одному разу) является одной из туристических легенд Калининграда. В 1736 году эта задача заинтересовала математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера. В письме итальянскому математику и инженеру Мариони он написал, что он смог найти правило, пользуясь которым легко определить, можно ли пройти по всем мостам, не проходя дважды ни по одному из них (в случае семи мостов Кёнигсберга это невозможно).

Фото: «Новый Калининград»