С августа яйца в калининградских торговых сетях подорожали в два раза

За последние четыре с половиной месяца десяток яиц первой категории подорожал в торговых сетях региона в два раза. В январе стоимость продукции по сравнению с декабрем выросла еще на 20 рублей, показал мониторинг «Нового Калининграда».



В августе десяток яиц категории C1 стоил в Калининградской области 64-70 рублей в зависимости от ритейлера. В сентябре цена выросла до 80 рублей, в октябре — до 93-100 рублей, в ноябре — до 110 рублей. В декабре стоимость десятка первой категории составляла 120 рублей, в январе она увеличилась до 140 рублей.

Яиц категории C2 в крупнейших калининградских торговых сетях по-прежнему нет. Как ранее сообщил «Новому Калининграду» заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев, поставка этой продукции ожидается с середины января.