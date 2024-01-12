С августа яйца в калининградских торговых сетях подорожали в два раза

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За последние четыре с половиной месяца десяток яиц первой категории подорожал в торговых сетях региона в два раза. В январе стоимость продукции по сравнению с декабрем выросла еще на 20 рублей, показал мониторинг «Нового Калининграда».

В августе десяток яиц категории C1 стоил в Калининградской области 64-70 рублей в зависимости от ритейлера. В сентябре цена выросла до 80 рублей, в октябре — до 93-100 рублей, в ноябре — до 110 рублей. В декабре стоимость десятка первой категории составляла 120 рублей, в январе она увеличилась до 140 рублей.

Яиц категории C2 в крупнейших калининградских торговых сетях по-прежнему нет. Как ранее сообщил «Новому Калининграду» заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев, поставка этой продукции ожидается с середины января.

Накануне гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева высказала мнение, что поставки яиц из Турции и Азербайджана не приведут к уменьшению розничной стоимости этой продукции в России. При этом в Минсельхозе РФ утверждают, что производители начали снижать цены. Региональные власти ситуацию с отпускными ценами на яйца пока не прокомментировали.

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