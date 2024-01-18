Арендаторы земли в Калининградской области накопили более 790 млн рублей задолженности

Арендаторы земли в Калининградской области накопили за первые девять месяцев 2023 года более 790 млн рублей дебиторской задолженности. Об этом сообщила министр регионального контроля Елена Серая на оперативном совещании правительства региона в четверг, 18 января.



Фактически задолженность выше. Данные искажаются в результате того, что победители аукционов оплачивают аренду земли на год вперёд, отметила Серая. В целом по региону задолженность за указанный период снизилась на 14%, однако в отдельных муниципалитетах наблюдается обратная тенденция. К примеру, в Пионерском долг арендаторов земли за девять месяцев увеличился на 20 млн рублей.

«Долговые обязательства возникли в связи с неуплатой арендной платы застройщиками по взятым земельным участкам под жилую застройку. Т.е. по застройщикам ситуация достаточно сложная. Такая же ситуация и в Черняховском городском округе. Застройщик, имея разрешение на строительство, даже когда он положил несколько досок либо вырыл фундамент, то очень сложно расторгнуть договор аренды. Это длительная процедура, но муниципалитеты начали этим заниматься», — рассказала Елена Серая.

Также она напомнила о том, что министерством цифровых технологий и связи ведётся работа по разработке единого программного комплекса для консолидированного учёта всего имущества. Завершить её планируют к лету 2024 года.