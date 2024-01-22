Ермак: правовой статус земли позволил выдать грант на строительство глэмпинга в Отрадном

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Грант на строительство глэмпинга в Отрадном на территории, которую многие местные жители относят к Варникенскому лесу, позволил выдать правовой статус земли. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в комментариях к посту губернатора о предстоящем прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Грант на строительство глэмпинга был выделен потому, что у арендатора есть действующий, никем не оспоренный договор аренды. По информации администрации Светлогорского муниципального округа, никакого решения суда по вопросу якобы незаконного предоставления земельных участков в аренду не было. Новый генплан 2023 года позволяет размещать на этой территории глэмпинги», — написал Ермак.

На возражения обратившегося к губернатору жителя области о том, что прокуратура не раз признавала аренду 5 га земли в Отрадном незаконной, министр ответил, что «прокуратура могла бы самостоятельно обратиться в суд на незаконные, по их мнению, действия администрации». «Грант предоставлен на основе юридически действующих документов», — добавил Ермак.

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По данным прокуратуры Калининградской области, предоставленным «Новому Калининграду» в ответ на информационный запрос, территориальное управление Росимущества обратилось в суд с исками об оспаривании прав на земельные участки, находящиеся в границах Варникенского леса. Сообщалось о том, что в Арбитражном суде Калининградской области находятся на рассмотрении исковые заявления о признании отсутствующим права муниципальной собственности в отношении двух таких участков.

С 13 ноября 2023 года эту землю арендует у администрации Светлогорска ООО «Виштынец Резорт». На создание гостиничных глэмпинг-комплексов власти Калининградской области выделили компании грант в размере 45 млн рублей.

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