Власти утверждают, что зарплаты врачей в регионе выросли до 83 тысяч рублей

Зарплаты врачей в Калининградской области за год выросли с 76,4 тысячи рублей до 83 тысяч. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения. Комментарий ведомства опубликован на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«По итогам 2023 года размер средней заработной платы врачебного персонала государственных медицинских организаций составил 83 [тысячи] рублей, или 108,8 % к 2022 году (2022 — 76 444,1 рублей)», — утверждают в ведомстве. В минздраве также сообщили, что с 1 июля 2024 года планируют повысить оклады работникам подведомственных медорганизаций на шесть процентов.

Как стало известно ранее, в конце декабря врачи Регионального перинатального центра написали письмо президенту Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии. Региональное управление Следственного комитета инициировало в связи с этим проверку.

На проблемы с зарплатами также пожаловался средний персонал Городской детской поликлиники Калининграда. Медики рассказали «Новому Калининграду», что зарплаты некоторых медсестер и фельдшеров учреждения составляют 24-36 тысяч рублей.