Роспотребнадзор: с начала года в Калининградской области зарегистрировано 16 случаев кори

С начала 2024 года в Калининградской области зарегистрировано 16 случаев кори, 11 из них — среди детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».



Один из заболевших, по информации ведомства, был привит от кори. «По состоянию на 24 января в Калининградской области нет образовательных организаций, в которых введены ограничительные мероприятия (карантин), — отметили в Роспотребнадзоре, — Эпидемическая ситуация по кори в организациях среднего и высшего образования оценивается как благополучная».

В текущем году в регионе были организованы противоэпидемические мероприятия в шести очагах кори. В том числе была проведена экстренная вакцинация контактных: ранее не привитых в плановом порядке, не имеющих сведений о прививках и не болевших корью. 456 человек отказались прививаться, сообщили в Роспотребнадзоре.

Региональным министерствам здравоохранения и образования ведомство рекомендовало «усилить настороженность медицинских работников в части своевременного выявления заболевших с симптомами коревой инфекции с целью ранней изоляции», а также «обеспечить своевременность вакцинации в очагах, качественное медицинское наблюдение за контактными».

Вакцину от кори, краснухи и паротита не могли поставить в Калининградскую область с сентября. Её нехватку связывали с дефицитом куриных яиц. Сроки поставки вакцины неоднократно переносили. В итоге она появилась в конце декабря.