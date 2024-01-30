Власти Калининграда: готовимся на всякий случай к возможным снегопадам

Власти Калининграда «на всякий случай» готовятся к возможным снегопадам, заявил председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов на оперативном совещании в городской администрации 30 января.

«В настоящий момент на складе находится 704 тонны чистой соли. Идет пополнение израсходованной соли, ежедневные поступления — 100 тонн. По январскому контракту должны поставить еще 700 тонн соли, 1300 тонн соли нам будет поставлено в феврале. Готовой пескосоляной смеси на складе на сегодняшний день чистоты 764 тонны, чистого песка для приготовления пескосоляной смеси — 938 тонн. С поставкой песка у нас проблем нет совсем, — сказал Вадим Борисов. — В общей сложности нельзя сказать, что мы, конечно, восстановили [запасы], потому что на начало зимнего периода у нас соли на складе было больше 9000 тонн, но восстанавливаем активно, готовимся на всякий случай к возможным снегопадам. Такое еще будет, может быть».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила до конца недели подготовить предложение по закупке техники для механизированной уборки улиц. «Во время общения с жителями города Калининграда в социальной сети „ВКонтакте“ губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов сказал, что готов в текущем году оказать финансовую помощь администрации города в приобретении техники, прежде всего техники малой механизации для механизированной уборки тротуаров», — напомнила она. По ее словам, городские и областные власти планируют оплатить покупку техники 50 на 50.

Ранее губернатор, говоря об уборке снега в регионе, заявил, что «не видит катастрофы» в Калининграде, но тротуары «оставляют желать лучшего, мягко говоря». Антон Алиханов предложил городским властям направить деньги, заложенные на зарплаты недостающих дворников, на уборочную технику.