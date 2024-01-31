Около 17 тыс. многодетных семей региона обещают включить в единый реестр

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Около 17 тыс. семей в Калининградской области власти намерены включить в единый региональный реестр многодетных семей до 1 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра социальной политики региона Анжелику Майстер.

В едином реестре должны быть учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства согласно указу президента России Владимира Путина. «До 1 июля 2024 года будет сформирован реестр многодетных семей. Выплаты и льготы гарантированы тем, кто воспитывает троих и более детей до совершеннолетия старшего ребенка или достижения им возраста 23 лет в случае очной учебы. В регионе будут выданы удостоверения федерального образца, но с учётом нашего успешного опыта по оптимизации процесса оформления этого документа», — отметила Анжелика Майстер.

26 января губернатор Антон Алиханов подтвердил озвученные ранее планы пересмотреть систему региональных льгот для многодетных семей. Речь идёт об отмене критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. В настоящее время значительная их часть положена в регионе многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Такие условия диктует социальный кодекс Калининградской области.

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