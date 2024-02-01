Минцифры начало расследование после масштабного сбоя в Рунете

Минцифры РФ проводит разбирательство по факту масштабного сбоя работы доменной зоны .ru, который произошел 30 января. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.



«Минцифры ведет разбирательство», — сказал чиновник. Он заверил, что результаты расследования будут опубликованы.

Вечером 30 января россияне пожаловались на масштабные сбои в работе сайтов доменной зоны .ru. Спустя несколько часов было объявлено, что проблема устранена. В Координационном центре доменов впоследствии сообщили, что сбой возник при обновлениях ключа DNSSEC по причине «несовершенства программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования».