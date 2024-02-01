Минцифры начало расследование после масштабного сбоя в Рунете

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Минцифры РФ проводит разбирательство по факту масштабного сбоя работы доменной зоны .ru, который произошел 30 января. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Минцифры ведет разбирательство», — сказал чиновник. Он заверил, что результаты расследования будут опубликованы.

Вечером 30 января россияне пожаловались на масштабные сбои в работе сайтов доменной зоны .ru. Спустя несколько часов было объявлено, что проблема устранена. В Координационном центре доменов впоследствии сообщили, что сбой возник при обновлениях ключа DNSSEC по причине «несовершенства программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования».

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