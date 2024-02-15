Начался набор волонтёров на голосование за объекты благоустройства в 2024 году

15 февраля открылась регистрация волонтёров, которые помогут жителям городов принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответствующая информация появилась на сайте национальныепроекты.рф.



Волонтёры примут участие в организации и проведении голосования в четвёртый раз. В прошлые годы они привлекали участников и объясняли цели мероприятия. Предполагается, что и в этот раз добровольцы будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет выбрать территорию в своём населённом пункте.

Стать волонтёром может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе Добро.РФ. Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность и стрессоустойчивость. «Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы, которые займутся отбором и обучением волонтёрского корпуса. В каждом субъекте добровольцам будут предложены региональные мотивационные программы и программы поощрения», — говорится в сообщении на портале нацпроектов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, «больше всего добровольцев ждут в Калининграде, Краснознаменском, Неманском, Правдинском, Черняховском, Балтийском и Янтарном округах». «Сейчас заявки подал 201 доброволец, это не предел — мы будем рады большему числу активных жителей региона», — отметила директор Калининградского добровольческого центра Евгения Дёмина.

Голосование пройдёт с 15 марта по 30 апреля на федеральной платформе https://39.gorodsreda.ru/. Принять участие в нём сможет любой гражданин России старше 14 лет. Перечень общественных территорий Калининграда, претендующих на благоустройство в 2025 году, опубликован на сайте горадминистрации. Объекты также нанесены на карту. Всего в перечне 55 пунктов.

Свои предложения калининградцы могли внести в пабликах администрации города до 30 января. 31 января на их основе был сформирован предварительный список претендующих на благоустройство территорий. Затем его дополнили предложения, ранее поступившие от предприятий, организаций и специалистов по благоустройству. В 2023 году в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк Гагарина. Годом ранее больше всего голосов набрал парк Макса Ашманна.