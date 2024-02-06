Проект нового слипа для рыбаков в Филинской бухте отправлен на госэкспертизу

Проектная документация на создание нового слипа для рыбаков в Филинской бухте отправлена на государственную экспертизу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства региона в ответе на информационный запрос.
Ответственным исполнителем «по вопросу реализации решений по обустройству спуска к побережью» определили администрацию Светлогорского округа. «По информации администрации [Светлогорска] между государственным казенным учреждением Калининградской области „Управление дорожного хозяйства Калининградской области“ и обществом с ограниченной ответственностью „Проинжиниринг“ 01.11.2023 заключен государственный контракт на выполнение проектных работ <...> Проектная документация направлена в органы государственной экспертизы» , - ответили в пресс-службе.
Как говорится в ответе на информационный запрос, слип будет размещен в поселке Приморье, в котором ранее располагался самодельный слип. Проектом предусмотрено место для парковки и «удобный подъезд» к береговой линии.Проблема, связанная со слипом в Филинской бухте, обострилась в 2020 году — после того, как власти решили перекрыть доступ к воде для лодок из-за строительства детского спортивно-оздоровительного центра (демонтаж предусматривала проектная документация). В защиту самодельного слипа, который, по словам активистов, десятилетиями был самым удобным и популярным местом для спуска на воду рыбацких лодок, тогда стали проводить регулярные акции. При этом областные власти еще в 2021 году заявляли, что на месте кустарного спуска должен появиться новый. В июне 2023 года губернатор Антон Алиханов назвал строительство слипа «приоритетным» и оценил его в сумму от 70 до 100 млн рублей. В декабре 2023 года губернатор пообещал, что слип появится в 2024 году и в бюджете предусмотрены деньги на его строительство.