Проект нового слипа для рыбаков в Филинской бухте отправлен на госэкспертизу

Проектная документация на создание нового слипа для рыбаков в Филинской бухте отправлена на государственную экспертизу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства региона в ответе на информационный запрос.



Ответственным исполнителем «по вопросу реализации решений по обустройству спуска к побережью» определили администрацию Светлогорского округа. «По информации администрации [Светлогорска] между государственным казенным учреждением Калининградской области „Управление дорожного хозяйства Калининградской области“ и обществом с ограниченной ответственностью „Проинжиниринг“ 01.11.2023 заключен государственный контракт на выполнение проектных работ <...> Проектная документация направлена в органы государственной экспертизы» , - ответили в пресс-службе.

Как говорится в ответе на информационный запрос, слип будет размещен в поселке Приморье, в котором ранее располагался самодельный слип. Проектом предусмотрено место для парковки и «удобный подъезд» к береговой линии.