За год в регионе вынесли 100 тысяч постановлений о запрете на выезд за долги

В 2023 году судебные приставы в Калининградской области вынесли 100 тысяч постановлений о запрете на выезд за долги. Об этом сообщил глава областного управления ФССП Владимир Титоренко в интервью «Новому Калининграду».



«Если говорить об этих мерах в 2023 году, то вынесено чуть меньше 100 тысяч таких постановлений, в 2022 году — всего на две тысячи больше. Наверное, это связано с тем, что в 2023 году уменьшилось в целом количество исполнительных производств», — отметил Титоренко.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, введенные рядом государств по выдаче виз, эта мера остается действенной. «Калининградцы продолжают работать дальнобойщиками, экспедиторами, ходить в морские рейсы, отдыхать в иностранных государствах. Поэтому невозможность выезда за рубеж заставляет таких граждан в кратчайшие сроки исполнять решение суда и погашать задолженность», — сказал глава областного УФССП. Он уточнил, что загранпаспорта в Калининградской области пока не изымают.