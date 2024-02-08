За год в регионе вынесли 100 тысяч постановлений о запрете на выезд за долги

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В 2023 году судебные приставы в Калининградской области вынесли 100 тысяч постановлений о запрете на выезд за долги. Об этом сообщил глава областного управления ФССП Владимир Титоренко в интервью «Новому Калининграду».

«Если говорить об этих мерах в 2023 году, то вынесено чуть меньше 100 тысяч таких постановлений, в 2022 году — всего на две тысячи больше. Наверное, это связано с тем, что в 2023 году уменьшилось в целом количество исполнительных производств», — отметил Титоренко.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, введенные рядом государств по выдаче виз, эта мера остается действенной. «Калининградцы продолжают работать дальнобойщиками, экспедиторами, ходить в морские рейсы, отдыхать в иностранных государствах. Поэтому невозможность выезда за рубеж заставляет таких граждан в кратчайшие сроки исполнять решение суда и погашать задолженность», — сказал глава областного УФССП. Он уточнил, что загранпаспорта в Калининградской области пока не изымают.

Как сообщал ранее РБК, в 2023 году количество запретов на выезд за границу из-за долгов в целом по России увеличилось в 1,4 раза. На 1 января 2024 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 млн таких постановлений. Вместе с тем этот показатель не равен количеству невыездных должников. По закону на одного гражданина РФ может быть открыто несколько исполнительных производств.

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