Снизился поток в Калининградскую область переселенцев-бывших соотечественников

За 11 месяцев 2023 года в Калининградскую область в рамках госпрограммы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 754 человека. Как отмечается в новой редакции областной госпрограммы «Социальная поддержка населения», это в два раза ниже показателей 2022 года.



Из 754 человек 278 — это участники региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Еще 476 человека — это члены их семей. За аналогичный период 2022 года в Калининградскую область прибыли 1464 человека, а по итогам 2022 года — 1721 человек.

«Снижение численности желающих прибыть в Калининградскую область на постоянное место жительства в рамках реализации мероприятий региональной программы обусловлено сложившейся геополитической обстановкой», — отмечается в госпрограмме.

Напомним, ранее министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила, что за 16 лет действия госпрограммы в регион переехало 54 тысячи соотечественников. Губернатор Антон Алиханов в начале декабря 2023 года говорил о планах областных властей привлечь в регион около 1000 человек репатриантов из ближайших стран в 2024 году. По его словам, власти региона получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».