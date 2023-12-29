Облвласти: за 16 лет в регион переехало 54 тысячи релокантов

С 2007 года в регион переехало 54 тысячи человек по программе переселения соотечественников. Об этом заявила министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время заседания правительства в пятницу, 29 декабря.



«Мы рады привлечь в область близких к нам по духу и ценностям людей. Начиная с 2007 года правительство региона реализует мероприятия государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом. За прошедшие 16 лет в нашу область прибыло 54 400 человек, благодаря госпрограммам в экономику региона прибывают необходимые работники. 64% из прибывших — это лица трудоспособного возраста, 38% из них имеют высшее профессиональное образование, 47% — среднее профессиональное образование, 3% — студенты», — сообщила Майстер.

Ранее в региональном правительстве власти сообщали, что в сравнении с 2021 годом миграционный поток в регион сократился втрое. При этом в Калининградской области усугубляется проблема нехватки рабочей силы, решить которую в областные власти надеются с помощью релокантов из других стран. По их планам, в 2024 году в регион должны таким образом переселиться 1 тыс. человек.