Сердце для Дианы: юные артисты поддержали школьницу, сбитую на переходе (фото)

Юные артисты из детской театральной студии при областном Музыкальном театре провели акцию в поддержку 16-летней десятиклассницы Дианы, пострадавшей в тяжелом ДТП на Ленинском проспекте.



Воспитанницы студии окунули ладони в разноцветные краски и изобразили на плакате большое сердце, а их руководитель, режиссер Евгений Макаревич написал хэштег «#Дианаживи». По его словам, девочка занималась в студии год, училась актерскому мастерству и прочим театральным премудростям. «Воспоминания о совместном творчестве у нас только позитивные. И будут позитивные. И мы еще будем работать вместе — я уверен», — сказал режиссер.

Мама школьницы Екатерина Нагиева рассказала «Новому Калининграду», что в выходные Диану перевели из реанимации в палату отделения неврологии, поэтому сейчас она круглосуточно находится рядом с девочкой. «Диана сейчас очень нестабильная ещё. Но шажочки есть, конечно, вперёд. Наш врач дал надежду — сказал, что нужно подождать недельку-две, и она придет в сознание, начнет говорить, — рассказала Екатерина. — Спасибо всем, кто нам помогает, кто мне пишет, кто вообще помнит и как-то хотя бы в мыслях поддерживать нас с Дианочкой. Я очень благодарна врачам — тем, которые её лечат. И всем людям, нашему лицею, нашему классу, их родителям. Я им каждый раз говорю, что просто поклон до земли, что вы помогаете и что вы воспитали таких детей, которые Дианочку поддерживают, поют песни для нее, молятся, свечки ставят, в храм ходят. Они каждый день узнают о состоянии — все родители, все дети. Учителя каждый день мне звонят, помогают, о чем бы ни попросила. Просто не знаю, как сказать, что я очень благодарна. И я очень сожалею о Настеньке...».

Напомним, ДТП с тяжелым исходом произошло 24 января вечером. 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух 16-летних школьниц. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. Спустя неделю одна из девочек — Анастасия — скончалась в реанимации БСМП, не приходя в сознание. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в отношении водителя на более тяжелую статью. Оно находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

