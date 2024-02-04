Дианаживи: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку 16-летней школьницы, сбитой на переходе

В социальной сети «ВКонтакте» стартовал флешмоб в поддержку 16-летней Дианы Нагиевой, серьезно пострадавшей в ДТП на Ленинском проспекте. Сообщение с хэштегом «Дианаживи» разместила мама девочки Екатерина, ее поддержали одноклассники Дианы по театральному классу лицея № 49 Калининграда.



«Диана — яркая артистичная девочка. Она год училась в студии при областном музыкальном театре, дружит с артистами театра и областной филармонии. Она пела на сцене, выступала в декабре на днях Калининградской области на ВДНХ в Москве. После ДТП одноклассники записали для нее песни, я ставлю их Диане в палате реанимации. Театральная студия школы отменила пока постановку „Снегурочки“, где Дианочка репетировала Лешего. Мы все очень надеемся и верим, что она будет жить», — рассказала Екатерина.

По ее словам, девочка сейчас лежит в реанимации Детской областной больницы, маме разрешают навещать ее каждый день. Врачи отмечают положительную динамику, тяжесть комы снизилась. Но состояние школьницы остается тяжелым, у нее серьезные повреждения и переломы. В ДОБ обещают провести в понедельник консультацию с врачами из госпиталя им. Бурденко, чтобы определиться с тактикой дальнейшего лечения.

Мама также вышла на связь с врачом-нейрохирургом из Новосибирска, который несколько лет назад помог выйти из многомесячной комы Вике Петровой из Гвардейска. Он готов прилететь в Калининград, чтобы осмотреть девочку. «Мы благодарны нашим врачам детской и взрослой областных больниц и ищем все максимально возможные варианты, чтобы спасти Диану», — рассказала Екатерина.