Новый главврач БСМП сменил Евгения Любивого на посту главного хирурга области

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Новый главный врач «Городской клинической больницы скорой помощи» (БСМП) Эдуард Хасаншин сменил Евгения Любивого на посту главного внештатного хирурга и эндоскописта минздрава Калининградской области. Также он продолжает занимать пост главного внештатного нейрохирурга региона. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Пресс-служба правительства региона в ответе на запрос «Нового Калининграда» со ссылкой на региональный минздрав сообщила, что Евгений Любивый был уволен с должности главного врача 15 января 2024 года. «В каких-либо трудовых отношениях с учреждением Е.Д. Любивый с указанного времени не состоит и не является главным внештатным специалистом хирургом министерства здравоохранения Калининградской области», — сообщили в правительстве. На вопрос о том, освободил ли бывший главврач свой кабинет в больнице, в министерстве пояснили, что вопросы размещения и оборудования кабинета главного врача учреждения относятся к внутренней хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

Напомним, ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что бывший главврач БСМП Евгений Любивый отказался освобождать свой кабинет в больнице, передавать ключи преемнику и намерен остаться работать в больнице и проводить операции, поскольку по-прежнему является главным внештатным хирургом региона. Позже источники рассказали, что вывеску на кабинете поменяли — теперь на ней значится фамилия нового главврача Эдуарда Хасаншина.

Напомним также, 17 января пресс-служба регионального правительства сообщила, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце прошлого года пограничники задержали экс-главу Калининграда, главврача БСМП, депутата горсовета на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.

29 января Городскую клиническую больницу скорой помощи возглавил нейрохирург Эдуард Хасаншин, ранее руководивший вторым нейрохирургическим отделением областной клинической больницы.

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