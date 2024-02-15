Власти планируют приватизировать МКП «Калининград-ГорТранс» к сентябрю

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В четверг, 15 февраля, на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассмотрели план мероприятий по приватизации МКП «Калининград-ГорТранс». Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

Напомним, в конце ноября 2022 года было принято решение о включении автопредприятия в план приватизации на 2023 год. Сообщалось, что активы предприятия оцениваются в 3,3 млрд рублей. Помимо общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) они включают в себя комплекс зданий на ул. Киевской, 17, общей площадью 29,9 тыс. кв. метров. Однако в 2023 году «Калининград-ГорТрансу» были выделены субсидии на приобретение подвижного состава. И поскольку субсидии не могут предоставляться предприятию, находящемуся в процессе приватизации, процедуру перенесли на 2024 год.

«Составлена „дорожная карта“ и план-график по преобразованию МКП „Калининград-ГорТранс“ в акционерное общество. Сюда включены инвентаризация, составление промежуточного баланса, аудиторская проверка. По плану в конце сентября должна пройти государственная регистрация акционерного общества с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц», — отметили в пресс-службе Горсовета, уточнив, что акции предприятия останутся в казне и управлять предприятием будет город.

Ранее власти сообщали о планах преобразовать «Калининград-ГорТранс» в ООО.

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