Возбуждено уголовное дело против генерала ФТС, дебоширившего в Калининграде

В Калининграде в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС, уволенного с поста начальника главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенанта Олега Завгороднего, возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области, дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2024 года подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в одном из отелей в Калининграде нарушал общественный порядок, в связи с чем, персоналом отеля на место были вызваны сотрудники регионального управления Росгвардии, — пояснили в пресс-службе ведомства. — В процессе пресечения противоправных действий подозреваемого, последний, осознавая, что перед ним находятся представители власти, выражался в их адрес грубой нецензурной бранью, а также, будучи доставленным в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, нанес удар ногой одному из росгвардейцев».

В настоящее время, как уточняется, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.

Ранее председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю регионального управления СКР Дмитрию Бочарову возбудетить дело в отношении Завгороднего.

5 февраля в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что в Калининграде устроили дебош два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы — замруководителя ФТС генерал-полковник Андрей Струков и начальник главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний. Инцидент, частично зафиксированный на видео, произошел в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере.

Как сообщала Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, Олег Завгородний поскандалил с охранниками и напал на сотрудника отеля. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, он был доставлен в отделение полиции. Андрей Струков, как указывало издание, возглавлял делегацию ФТС из Москвы, разместившуюся в отеле «Кристалл Хаус». В правоохранительных органах инцидент не прокомментировали.

На запрос «Нового Калининграда» с просьбой подтвердить или опровергнуть причастность двух генералов к дебошу в отеле «Кристалл Хаус» в Федеральной таможенной службе до сих пор не ответили.

Через несколько дней после произошедшего оба фигуранта скандала уволились.