Бастрыкин поручил возбудить дело после дебоша генералов таможни в Калининграде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы в Калининграде. Речь о дебоше, устроенном в пятизвездочном отеле «Кристал Хаус», сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

«В медиапространстве обсуждалась конфликтная история, которая произошла в Калининграде с участием высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы. Также отмечалось, что по данному поводу в адрес СК России подано соответствующее обращение с просьбой установить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку», — говорится в распространенном пресс-службой регионального управления СК сообщении.

Как пояснила Наталья Гацко, речь о теперь уже бывшем начальнике главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенанте Олеге Завгороднем. Руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову дано поручение представить соответствующий доклад. Отмечается, что ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

5 февраля, в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что в Калининграде устроили дебош два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы — замруководителя ФТС генерал-полковник Андрей Струков и начальник главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний. Инцидент, частично зафиксированный на видео, произошел в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере.

Как сообщала Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, Олег Завгородний поскандалил с охранниками и напал на сотрудника отеля. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, он был доставлен в отделение полиции. Андрей Струков, как указывало издание, возглавлял делегацию ФТС из Москвы, разместившуюся в отеле «Кристалл Хаус». В правоохранительных органах инцидент не прокомментировали.

На запрос «Нового Калининграда» с просьбой подтвердить или опровергнуть причастность двух генералов к дебошу в отеле «Кристалл Хаус» в Федеральной таможенной службе до сих пор не ответили.