Власти заявили, что нашли «конкретный источник» вони в Советске

«Конкретный источник» вони в Советске от мусорного полигона в районе поселка Барсуковка найден. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Одна из подписчиц поинтересовалась у главы региона, когда закроют свалку, и пожаловалась, что жить в Советске «из-за смрада от отходов» стало невозможно. «Полигон пересыпали грунтом, конкретный источник также был найден, продолжим мероприятия, запах должен уйти полностью», — ответил губернатор.

Жители Советска регулярно жалуются в соцсетях на вонь в городе из-за полигона ТБО. В феврале в областном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что для снижения захоронения отходов приобрели установку по их обезвреживанию. «Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, идет получение лицензии на ввод ее в эксплуатацию. В ближайшее время представители ЕСОО запустят установку»«, — поясняли в ведомстве.