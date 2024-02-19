Власти заявили, что нашли «конкретный источник» вони в Советске

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«Конкретный источник» вони в Советске от мусорного полигона в районе поселка Барсуковка найден. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Одна из подписчиц поинтересовалась у главы региона, когда закроют свалку, и пожаловалась, что жить в Советске «из-за смрада от отходов» стало невозможно. «Полигон пересыпали грунтом, конкретный источник также был найден, продолжим мероприятия, запах должен уйти полностью», — ответил губернатор.

Жители Советска регулярно жалуются в соцсетях на вонь в городе из-за полигона ТБО. В феврале в областном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что для снижения захоронения отходов приобрели установку по их обезвреживанию. «Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, идет получение лицензии на ввод ее в эксплуатацию. В ближайшее время представители ЕСОО запустят установку»«, — поясняли в ведомстве.

Ранее в министерстве заявляли, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона». Сообщалось, что для решения проблемы с неприятным запахом от свалки в районе поселка Барсуковка Неманского округа планируют привлечь ученых из КГТУ.

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