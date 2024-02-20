В Калининграде компанию, просрочившую сдачу корпуса школы, оштрафовали на 11 млн

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В Калининградской области по требованию прокуратуры оштрафовали подрядчика, нарушившего условия контракта на строительство корпуса школы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что ООО «СК «Запад-Строй» в рамках национального проекта выполняло строительство нового корпуса школы в Калининграде. Однако в установленный срок работы не были завершены, в результате чего новый корпус школы не был введен в эксплуатацию к началу текущего учебного года. По постановлению прокурора подрядная организация привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) с назначением наказания в виде штрафа в размере более 11 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Калининграде 17 января открылся новый корпус школы № 50 на Каштановой аллее, рассчитанный на 900 мест. При этом изначально корпус должны были сдать в ноябре 2022 года, позже срок сдачи переносили дважды. 21 января стало известно, что в отношении основателя строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова, компании которого занимались строительством жилья и социальных объектов, среди которых был и корпус школы № 50, введена процедура банкротства. 

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