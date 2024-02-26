ФАС разработала предложения по субсидированию авиабилетов для жителей региона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала предложения по субсидированию авиабилетов для жителей туристических регионов, в том числе Калининградской области. Об этом рассказал замглавы ФАС Пётр Иванов в интервью «Известиям».



По ряду туристических направлений зафиксирован существенный рост цен на авиабилеты, отметил он. «У нас уже были прецеденты, когда для жителей отдельных регионов был установлен фиксированный тариф. Сейчас это работает на Дальнем Востоке. Но если, например, я живу в Калининграде и хочу куда-то полететь, то не могу это сделать, так как это стало очень популярным направлением. И тариф стал очень высокий. Поэтому для жителей региона должен быть отдельный тариф, который субсидируется государством. А для всех остальных, пожалуйста, это свободный выбор. Он такой, который диктует спрос и предложение», — заявил Иванов.

В целом по стране средний чек на авиабилеты в 2023 году по сравнению с 2019 вырос на 6,3%. «Это не такой высокий рост даже с учётом накопленной инфляции», — отметил Пётр Иванов.

О том, что субсидированные авиабилеты для всех жителей региона хотят ввести в 2024 году, сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью ГТРК «Калининград» в конце января. Проблема обсуждалась на закрытой части совещания по социально-экономическому развитию региона во время визита президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область 25 января.

На сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. По данным властей, в 2023 году деньги на субсидирование перелетов в Калининград закончились уже в апреле.