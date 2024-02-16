ГК «За Родину» рассчитывает возобновить экспорт рыбных консервов с марта

Группа компаний «За Родину» рассчитывает начать отгрузки рыбных консервов на экспорт по квотам, введенным правительством РФ, с марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщил в пятницу, 16 февраля, глава совета директоров предприятия Сергей Лютаревич.



«Мы очень ждали это постановление. И я думаю, что в ближайшее время правительство Калининградской области примет порядок по распределению этих квот и мы сможем, как прежде, отгружать продукцию на экспорт», — сказал Лютаревич.

По его словам, после введения экспортных пошлин ГК «За Родину» отгружала продукцию преимущественно на склады. Поставки выполнялись только по отдельным контрактам. «Пока мы делали отгрузку очень медленно, только на те контракты, которые были с большими штрафами — мы на них всё равно поставляли. А основная отгрузка начнется, я думаю, уже только после 1 марта, потому что в феврале-месяце, очень надеюсь, выйдет порядок и будет распределена квота между предприятиями Калининградской области», — пояснил глава ГК «За Родину».

Лютаревич отметил, что квоты на беспошлинный вывоз продукции ввели для Калининградской области, так как только предприятия региона в рыбной отрасли согласились раскрыть необходимую информацию. «К великому сожалению, нас предприятия на той территории Российской Федерации в этом не поддержали и никто не согласился открыть полностью свою экономику», — пояснил бизнесмен.

Сергей Лютаревич также сообщил, что после возобновления поставок потребуются дополнительные вложения в маркетинг. «Не могу сказать, что все ждали нас и никто не поставлял продукцию. У нас основные конкуренты — это производители из Латвии, Литвы и Эстонии. Конечно, они этим моментом воспользовались, и на полках их продукции стало значительно больше, чем это было еще полгода назад. Поэтому будем опять вкладываться в маркетинг, будем продвигать свою продукцию. Я уверен, у нас всё получится», — заключил глава ГК «За Родину».

Правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза 15 февраля. Постановление об этом опубликовали на портале правовой информации. По данным областного минсельхоза, на долю региона приходится до 30% экспортных поставок рыбной консервированной продукции.