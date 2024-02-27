На проект реконструкции второго участка Аллеи Смелых выделяют 22,5 млн рублей

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На проект реконструкции Аллеи Смелых в Калининграде в рамках второго этапа выделяют 22,5 млн рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.

Речь идет об участке от мясокомбината до улицы Муромской. Финансирование работ по разработке проекта предусмотрено в 2025 году.

В августе 2025 года власти Калининграда провели торги на реконструкцию участка Аллеи Смелых от перекрестка с улицей Карамзина до Большой Окружной протяженностью около километра. Согласно проекту, это четвертый этап работ. Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 362,8 млн рублей, но позднее в администрации сообщили, что ремонт дороги подорожал из-за проблем с поставками асфальтобетона. По оценке чиновников, цена вырастет примерно на 10%.

В октябре были объявлены торги на разработку проекта третьего этапа реконструкции — участка между улицами Карамзина и Муромской. Первый этап предполагает ремонт от улицы Дзержинского до мясокомбината. Срок проведения работ на этих отрезках пока не установлен.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили еще 10 лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии.

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