Жителей Советска в течение 10 дней пообещали избавить от запахов с полигона

Жителям Советска, регулярно жалующимся на неприятный запах с соседнего полигона ТБО в Барсуковке, пообещали, что источник запаха будет блокирован в течение 10 дней. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, 28 февраля для обсуждения проблем полигона проводилось совещание с участием регионального министра природных ресурсов Олега Ступина, назвавшего основной причиной запаха производственные жиры.



«Сейчас вводится полный запрет на захоронение жидких отходов (жиров и ила) на полигоне, сотрудники регионального оператора в течение 10 дней закончат консервацию жировой ямы, — пояснили в муниципалитете. — Для утилизации жиров был приобретен инсинератор большой производительности (установка для термического уничтожения жидких отходов — прим. „Нового Калининграда“). Запустить оборудование планируется в марте—апреле этого года».

Кроме того, в администрации добавили, что на данный момент завершается разработка проектной документации по модернизации полигона, в рамках которой запланировано строительство новых очистных сооружений и очистка реки Малки.

В минприроды «Новому Калининграду» уточнили, что источниками жиров и илов стали различные предприятия по производству пищевых продуктов, в числе которых «Мираторг», «Продукты питания», «Содружество» и другие.

Жители Советска регулярно жаловались в соцсетях на вонь в городе из-за полигона ТБО. В феврале в областном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что для снижения захоронения отходов приобрели установку по их обезвреживанию. «Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, идет получение лицензии на ввод ее в эксплуатацию. В ближайшее время представители ЕСОО запустят установку», — поясняли в ведомстве.