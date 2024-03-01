Жителей Советска в течение 10 дней пообещали избавить от запахов с полигона

Жителей Советска в течение 10 дней пообещали избавить от запахов с полигона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

Жителям Советска, регулярно жалующимся на неприятный запах с соседнего полигона ТБО в Барсуковке, пообещали, что источник запаха будет блокирован в течение 10 дней. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, 28 февраля для обсуждения проблем полигона проводилось совещание с участием регионального министра природных ресурсов Олега Ступина, назвавшего основной причиной запаха производственные жиры.

«Сейчас вводится полный запрет на захоронение жидких отходов (жиров и ила) на полигоне, сотрудники регионального оператора в течение 10 дней закончат консервацию жировой ямы, — пояснили в муниципалитете. — Для утилизации жиров был приобретен инсинератор большой производительности (установка для термического уничтожения жидких отходов — прим. „Нового Калининграда“). Запустить оборудование планируется в марте—апреле этого года».

Кроме того, в администрации добавили, что на данный момент завершается разработка проектной документации по модернизации полигона, в рамках которой запланировано строительство новых очистных сооружений и очистка реки Малки.

В минприроды «Новому Калининграду» уточнили, что источниками жиров и илов стали различные предприятия по производству пищевых продуктов, в числе которых «Мираторг», «Продукты питания», «Содружество» и другие.

Жители Советска регулярно жаловались в соцсетях на вонь в городе из-за полигона ТБО. В феврале в областном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что для снижения захоронения отходов приобрели установку по их обезвреживанию. «Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, идет получение лицензии на ввод ее в эксплуатацию. В ближайшее время представители ЕСОО запустят установку», — поясняли в ведомстве.

Ранее в министерстве заявляли, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона». Сообщалось, что для решения проблемы с неприятным запахом от свалки в районе поселка Барсуковка Неманского округа планируют привлечь ученых из КГТУ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter