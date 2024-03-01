Алиханов показал проект нового слипа для рыбаков в Филинской бухте

Власти завершили проектирование съезда с парковкой в Филинской бухте на месте самодельного спуска, который использовался рыбаками. Об этом сообщил в пятницу, 1 марта, губернатор Антон Алиханов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Положительное заключение экспертизы получено вчера», — сообщил он. На визуализации, опубликованной губернатором, показано, что спуск будет начинаться от улицы Флотской в Приморье. В конце дороги, на побережье, запланировано обустройство разворотной площадки. Разработкой проекта занималась компания «Проинжиниринг».

По словам Алиханова, областное правительство выделило деньги администрации Светлогорского округа на проведение строительных работ. «Муниципалитет уже готовит торги, завершить объект планируют в этом году», — уточнил Алиханов.

Проблема, связанная со слипом в Филинской бухте, обострилась в 2020 году — после того, как власти решили перекрыть доступ к воде для лодок из-за строительства детского спортивно-оздоровительного центра. В защиту самодельного слипа, который, по словам активистов, десятилетиями был самым удобным и популярным местом у рыбаков, тогда стали проводить регулярные акции.