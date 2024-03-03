Дятлова пригрозила родителям подростков крупными штрафами за вандализм (фото)

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Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале опубликовала фотографии первых повреждений на территории недавно отремонтированной площади перед стадионом «Балтика». Они, по мнению сити-менеджера, появились в результате трюков, которые выполняют подростки на самокатах и велосипедах.

«Хотела бы обратиться к мамам и папам калининградских подростков. Поговорите, пожалуйста, со своими детьми о недопустимости вандализма на городских объектах благоустройства. Это не только чревато штрафом по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ваш семейный бюджет может недосчитаться гораздо более крупной суммы, если придётся выплачивать деньги за разломанное муниципальное имущество», — написала Дятлова.

Она напомнила о том, что на ремонт площади было потрачено более 140 млн рублей.

«Укажите своим „спортсменам“ на опоры с камерами „Безопасного города“, операторы которого в какой-то момент возьмут и вызовут полицию. И это касается не только „Балтики“, а любых площадей, скверов и фонтанов в Калининграде», — добавила сити-менеджер.

Работы на объекте выполнила компания «Гран-Мар и К». Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамьи, разбили клумбы. Вдоль проспекта Мира высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей. На территории также появились крупномерные сосны и ели. Обновлённый фонтан у «Балтики» власти собираются включить в мае.

В трёх соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика»

До конца года власти планируют по отдельному проекту реконструировать входную группу стадиона. Сейчас он находится на стадии согласования. Также выделено 18,8 млн рублей на проект ландшафтно-спортивного парка на территории стадиона.Речь идёт в частности о реконструкции южной трибуны и башни.

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