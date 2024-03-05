Проект моста через Калининградский залив отправлен на госэкспертизу

Проект моста через Калининградский залив в настоящее время проходит государственную экспертизу. Об этом сообщили представители регионального министерства инфраструктуры в комментариях в соцсети «ВКонтакте».



Одна из посетительниц страницы губернатора задала вопрос о том, «что известно с мостом через Калининградский залив». «11-я очередь Приморского кольца — это мостовой переход через Калининградский залив, который проходит от посёлка Космодемьянского до посёлка Шоссейный. Его строить будем, но это не одного года дело, так как строительство моста — это очень дорого. Сейчас проектная документация проходит государственную экспертизу. О начале строительства обязательно сообщим в соцсетях и СМИ», — ответили представители министерства.

Ранее проект моста прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Эксперт пришёл к выводу, что строительство может привести к разрушению пяти объектов археологического наследия, работы можно проводить только после археологических раскопок.

В июне 2023 года областной вице-премьер Александр Рольбинов заявил, что региональные власти не готовы отказаться от идеи строительства моста через залив в надежде, что политическая обстановка изменится, и в регионе возобновится привычная логистика. При этом в конце прошлого года губернатор Антон Алиханов говорил, что актуальность моста через Калининградский залив снизилась после фактического закрытия границ.

В октябре 2021 года общая стоимость строительства дороги с мостом, которая должна соединить Южный и Северный обходы города в районе посёлка Шоссейного, оценивалась более чем в 51 млрд рублей. Сообщалось, что трасса должна стать первой платной в регионе. В июне 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал концессионное соглашение о строительстве моста через залив с группой «ВИС». Тогда область взяла на себя финансовое обязательство перед группой «ВИС» по выплате 34 млрд рублей в качестве возврата инвестиций концессионеру и компенсации содержания моста. Оно может быть уменьшено на сумму платы, которую концессионер соберёт за проезд по мосту в процессе реализации проекта.