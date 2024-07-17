Ледовую арену в Гурьевске пообещали ввести в эксплуатацию до 2027 года. Сроки начала функционирования спортивного сооружения назвало министерство спорта Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Врио губернатора задали вопрос, появится ли в Калининграде хоккейная арена уровня ВХЛ или КХЛ. На это ответило минспорта региона. По заявлениям ведомства, возведение такой инфраструктуры слишком дорого для области. Такая арена может появится в Калининграде в сотрудничестве с инвесторами, однако этой перспективы нет даже в ближайшее десятилетие. При этом власти намерены расширять доступность хоккея в регионе путём создания тренировочных арен.

«Ближайшая должна появиться в Гурьевске, где по поручению президента нашей страны уже запроектирован и скоро начнёт строиться уникальный спорткомплекс сразу с двумя хоккейными площадками и другими полезными помещениями. Рассчитываем на ввод в эксплуатацию этого объекта уже в ближайшие два-три года», — написало министерство спорта.