Власти намерены компенсировать репатриантам расходы на «социальную адаптацию»

Правительство Калининградской области предлагает ввести дополнительные разовые меры социальной поддержки репатриантам-участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Проект постановления, разработанный региональным минсоцем, в настоящее время проходит публичное обсуждение.



Репатриантам-участникам госпрограммы и членам их семей предлагается выплачивать 32 тыс. рублей на одного человека единоразово. Также для них хотят ввести дополнительную разовую меру социальной поддержки «в виде компенсации расходов на социальную адаптацию, в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 135 тыс. рублей». Как отмечается в проекте постановления, речь идет о расходах на медосвидетельствование (не более 5 тыс. рублей), на признание научных степеней, образования или квалификации (не более 10 тыс. рублей), на найм в течение полугода жилья (не более 20 тыс. рублей в месяц).

Напомним, за 11 месяцев 2023 года в Калининградскую область в рамках госпрограммы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 754 человека. Как отмечается в новой редакции областной госпрограммы «Социальная поддержка населения», это в два раза ниже показателей 2022 года.