Власти намерены компенсировать репатриантам расходы на «социальную адаптацию»

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Правительство Калининградской области предлагает ввести дополнительные разовые меры социальной поддержки репатриантам-участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Проект постановления, разработанный региональным минсоцем, в настоящее время проходит публичное обсуждение.

Репатриантам-участникам госпрограммы и членам их семей предлагается выплачивать 32 тыс. рублей на одного человека единоразово. Также для них хотят ввести дополнительную разовую меру социальной поддержки «в виде компенсации расходов на социальную адаптацию, в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 135 тыс. рублей». Как отмечается в проекте постановления, речь идет о расходах на медосвидетельствование (не более 5 тыс. рублей), на признание научных степеней, образования или квалификации (не более 10 тыс. рублей), на найм в течение полугода жилья (не более 20 тыс. рублей в месяц).

Напомним, за 11 месяцев 2023 года в Калининградскую область в рамках госпрограммы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 754 человека. Как отмечается в новой редакции областной госпрограммы «Социальная поддержка населения», это в два раза ниже показателей 2022 года.

Губернатор Антон Алиханов ранее заявлял, что в 2024 году в регион планируют привлечь около тысячи репатриантов из ближайших стран. По его словам, на эти цели власти готовы выделить 100 млн рублей из резервного фонда областного правительства. Алиханов утверждает, что в правительстве получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».

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