Горвласти: продолжить ремонт в Ашманн-парке мешает переувлажнение почвы

Горвласти: продолжить ремонт в Ашманн-парке мешает переувлажнение почвы
Состояние Макс-Ашманн парка на момент приостановки работ, фото: Новый Калининград
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Завершить благоустройство Макс-Ашманн парка по-прежнему планируется к началу лета, несмотря на то, что работы до сих пор не возобновлены. Об этом заявила журналистам после оперативного совещания во вторник, 19 марта, глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Закончим работу к 1 июня текущего года. Да, оба контракта будут завершены, — отметила градоначальница. По ее словам, начать работу сейчас мешает сильное переувлажнение почвы. «То есть все материалы закуплены, ждем благоприятных погодных условий», — добавила она.

Ранее сообщалось, что после сдачи работ в рамках первого этапа планируется разработать проектную документацию по дальнейшему благоустройству парка, в частности — территории вокруг озера.

Летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка. «Не нужно делать это любой ценой», — говорила Елена Дятлова по поводу того, что работы не удастся завершить до конца 2023 года, как это предполагалось изначально.

Контракт на благоустройство был заключен в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. В частности, планировалось обустроить 4 входных группы (со стороны ул. Ефремова, Платова, Парковой аллеи, армянской церкви), отремонтировать центральную аллею и дорогу от входа со стороны Парковой аллеи, привести в порядок тропинки в районе прудов и замостить брусчаткой тропинки в исторической зоне. Кроме того, по контракту была запланирована установка камер системы «Безопасный город», информационных щитов, лавочек и урн, озеленение. На работы отводилось полгода.

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

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