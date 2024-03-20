Областные власти выдали разрешение на завод по производству картофеля фри

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Региональные власти выдали разрешение на строительство завода по производству замороженного картофеля фри под Черняховском. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Застройщиком выступает компания «Калининград Фрэнч Фрайз», которая входит в группу «Атлантис». Общая площадь объекта составит 40 500 квадратных метров. На территории запланированы здания высотой один и два этажа. Разрешение на строительство действует до 14 марта 2025 года.

В начале февраля проект завода по производству картофеля фри прошел экспертизу. Группа компаний «Атлантис» реализует инвестпроект по изготовлению продукции из картофеля полного цикла. Общий объем финансовых вложений в него, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей. В мае прошлого года сообщалось, что компания «Атлантис» начала высаживать в Калининградской области картофель супер-суперэлитной категории для производства фри.

Губернатор Антон Алиханов сообщал, что первая технологическая линия завода по производству картофеля фри и картофельных оладий под Черняховском заработает во втором полугодии 2024 года. Мощность предприятия составит 105 тысяч тонн в год.

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