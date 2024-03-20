Областные власти выдали разрешение на завод по производству картофеля фри

Региональные власти выдали разрешение на строительство завода по производству замороженного картофеля фри под Черняховском. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Застройщиком выступает компания «Калининград Фрэнч Фрайз», которая входит в группу «Атлантис». Общая площадь объекта составит 40 500 квадратных метров. На территории запланированы здания высотой один и два этажа. Разрешение на строительство действует до 14 марта 2025 года.

В начале февраля проект завода по производству картофеля фри прошел экспертизу. Группа компаний «Атлантис» реализует инвестпроект по изготовлению продукции из картофеля полного цикла. Общий объем финансовых вложений в него, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей. В мае прошлого года сообщалось, что компания «Атлантис» начала высаживать в Калининградской области картофель супер-суперэлитной категории для производства фри.