Под Черняховском завершается строительство завода по производству картофеля фри

В индустриальном парке «Черняховский» идет завершающий этап строительства завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных оладий для сетей быстрого питания. Сейчас устанавливаются новые технологические линии и проводится пуско-наладка оборудования, сообщает пресс-служба правительства.

Инвестиционный проект реализует ГК «Атлантис». Планируется, что в конце этого года завод начнет производить первую продукцию в тестовом режиме. Объемы производства составят до 105 тыс. тонн продукции в год.

Кроме того, на площадке построили 50 из 60-ти запланированных картофелехранилищ объёмом не менее 210 тыс. тонн единовременного хранения. Урожай собирают в Озёрском, Славском и Черняховском округах. Пресс-служба также отмечает, что в этом году «Атлантис» посадил на полях области в два раза больше картофеля — 3,1 тыс. га.

«В перспективе группа компаний будет поставлять собственный урожай картофеля как на переработку, так и на прилавки калининградских магазинов, что, безусловно, положительно скажется на продовольственной безопасности региона», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Фото: пресс-служба правительства

В начале февраля 2024 года проект завода по производству картофеля фри прошел экспертизу. В марте облвласти выдали разрешение на его строительство. Общий объем финансовых вложений в инвестпроект, по предварительным данным, составлял более 12 млрд рублей. В мае 2023 года сообщалось, что компания «Атлантис» начала высаживать в Калининградской области картофель суперэлитной категории для производства фри.

Ранее экс-губернатор Антон Алиханов говорил, что первая технологическая линия завода по производству картофеля фри и картофельных оладий под Черняховском заработает во втором полугодии 2024 года.

