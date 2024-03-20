В Зеленоградском округе разрешили построить здание для хранения ягод и овощей

Региональные власти выдали разрешение на строительство в Зеленоградском округе здания по хранению и переработке ягод и овощей. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Объект запланирован на улице Аграрной в поселке Переславское, на участке с кадастровым номером 39:05:060204:360. В здании предусмотрено два этажа, его площадь составит 1199 квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано сельхозкооперативу «Восток», зарегистрированному в Черняховском округе. Оно действует до 21 июля 2025 года.