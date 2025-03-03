Калининградские фермеры получили мотивацию продавать овощи зимой

Калининградских фермеров мотивируют растягивать сроки реализации овощей и ягод. О новой стимулирующей мере в эфире Центра управления регионом рассказал министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов.

«Предусмотрена новая мера поддержки и средства в областном бюджете на поддержку овощеводства. Это будет направление субсидирования производства и реализации овощей и ягод, — сообщил Иванов. — В целях продления сезона наших овощей на полках мы предусмотрели, что на одну тонну овощей, которая будут реализована в осенне-зимний период, будут дополнительные повышающие коэффициенты. Не обычная ставка, а повышенная, с хорошим коэффициентом. Это позволит мотивировать наших сельхозтоваропроизводителей производить больше и заниматься вопросами хранения».

Сельхозпроизводителям, желающим получить повышенную субсидию, необходимо будет документально зафиксировать продажи продукции с ноября по апрель.

«Если ты реализовал это в осенне-зимний период, то ты получаешь больше денег на тонну, чем в сезон, — уточнил Иванов. — Это делается для того, чтобы создать конкуренцию ввозному продукту. В этом году это будет сделано впервые. Уверен, что это будет эффективно».

В ноябре 2023 года областные власти выдали разрешение на строительство двухэтажного хранилища для фруктов в Гвардейском округе. Склад-холодильник запланирован в поселке Комсомольское, строительством занимается компания по выращиванию и переработке яблок «Юрса Агрогрупп».