Появилось видео протеста польских фермеров у погранперехода в Гжехотках

На погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки фермеры на польской стороне блокируют движение транспортных средств в обе стороны. Протестующие пропускают по одному транспортному средству в час, сообщают очевидцы. На видео, которое предоставил «Новому Калининграду» администратор группы в Telegram «Калининград/Германия/Попутчики», видно, что вдоль трассы выставлено несколько тракторов, на обочине дороги установлена палатка.



Как сообщил «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, подъезд к границе в Гжехотках будет перекрыт до 19 апреля. Дорога к пункту пропуска в Безледах, по его словам, свободна, но «заблокирован ряд перекрестков в Бартошице».

Погранпереход Мамоново-2 — Гжехотки перекрыли с польской стороны 20 марта. В областной таможне сообщали, что в этот день границу не смогли пересечь несколько автомобилей и один автобус.