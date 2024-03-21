Появилось видео протеста польских фермеров у погранперехода в Гжехотках

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На погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки фермеры на польской стороне блокируют движение транспортных средств в обе стороны. Протестующие пропускают по одному транспортному средству в час, сообщают очевидцы. На видео, которое предоставил «Новому Калининграду» администратор группы в Telegram «Калининград/Германия/Попутчики», видно, что вдоль трассы выставлено несколько тракторов, на обочине дороги установлена палатка.

Как сообщил «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, подъезд к границе в Гжехотках будет перекрыт до 19 апреля. Дорога к пункту пропуска в Безледах, по его словам, свободна, но «заблокирован ряд перекрестков в Бартошице».

Погранпереход Мамоново-2 — Гжехотки перекрыли с польской стороны 20 марта. В областной таможне сообщали, что в этот день границу не смогли пересечь несколько автомобилей и один автобус.

Акции протеста проходят по всей территории Польши 9 февраля. Сообщалось, что рабочие недовольны неконтролируемым наплывом товаров с Украины, пассивностью польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 года.

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