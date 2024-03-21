На третий аукцион по продаже комплекса Луизенберг не было подано заявок

Комплекс зданий учительской семинарии Каралене (более позднее название Луизенберг) в поселке Зеленый Бор Черняховского района, выставленный на торги уже в третий раз, снова не заинтересовал инвесторов. Архитектурный ансамбль 1891-1895 годов постройки с двумя земельными участками (7,033 и 4,686 га соответственно), выставлялся на торги за 6,5 млн рублей. Объект принадлежит АО «Корпорация развития Калининградской области» и за аналогичную цену он уже дважды выставлялся на аукционы в прошлом году. В июле 2023 года также сообщалось, что Корпорация заказала проект консервации комплекса, и документация на сегодняшний день полностью подготовлена.



Впервые комплекс выставили на торги в январе 2023 года. Когда конкурс не состоялся, 6 марта был объявлен следующий, с той же начальной стоимостью.

Осенью 2022 года для комплекса в посёлке Зелёный бор была разработана концепция современного использования, проект реконструкции комплекса оценивался в 86 млн рублей.

Семинария для учителей в поселке Аугшткуммечен (позже его переименовали в Каралене, затем в Луизенберг, а ныне это Зеленый Бор) была основана в 1810 году самой королевой Луизой. Изначально преподавание в семинарии велось на литовском языке, позднее к нему добавили и немецкий. Комплекс из двух зданий, сохранившихся до наших дней, был построен в 1881-м.

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