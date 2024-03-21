На третий аукцион по продаже комплекса Луизенберг не было подано заявок

Комплекс зданий учительской семинарии Каралене (более позднее название Луизенберг) в поселке Зеленый Бор Черняховского района, выставленный на торги уже в третий раз, снова не заинтересовал инвесторов. Архитектурный ансамбль 1891-1895 годов постройки с двумя земельными участками (7,033 и 4,686 га соответственно), выставлялся на торги за 6,5 млн рублей. Объект принадлежит АО «Корпорация развития Калининградской области» и за аналогичную цену он уже дважды выставлялся на аукционы в прошлом году. В июле 2023 года также сообщалось, что Корпорация заказала проект консервации комплекса, и документация на сегодняшний день полностью подготовлена.
Впервые комплекс выставили на торги в январе 2023 года. Когда конкурс не состоялся, 6 марта был объявлен следующий, с той же начальной стоимостью.
Осенью 2022 года для комплекса в посёлке Зелёный бор была разработана концепция современного использования, проект реконструкции комплекса оценивался в 86 млн рублей.
Семинария для учителей в поселке Аугшткуммечен (позже его переименовали в Каралене, затем в Луизенберг, а ныне это Зеленый Бор) была основана в 1810 году самой королевой Луизой. Изначально преподавание в семинарии велось на литовском языке, позднее к нему добавили и немецкий. Комплекс из двух зданий, сохранившихся до наших дней, был построен в 1881-м.
«Печальная история»: власти ищут инвестора для разрушающейся семинарии «Каралене»В 1924 году семинарию закрыли, а здания отдали под дом престарелых. В послевоенные годы эта территория использовалась под воинские склады. После того, как воинская часть покинула комплекс, часть зданий разобрали на кирпич, уцелели только две постройки. Более 10 лет они никак не использовались. Однако эксперты НПЦ по охране памятников отметили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.