На полигоне под Советском убрали жировую яму, но «дышать в городе невозможно»

Сотрудники ЕСОО убрали жировую яму на мусорном полигоне в посёлке Барсуковка под Советском. Сейчас там ликвидируют затопленный участок. Об этом сообщили представители регионального минприроды в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Жировые отходы в Барсуковке не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Принимаемые меры должны уменьшить неприятный запах от свалки, отметили в министерстве.

Однако в Советске результатов работы пока не увидели. «Какая может быть комфортная городская среда в Советске, если город накрыт смрадом от областной свалки. Дышать в городе невозможно», — возмутилась местная жительница, попросив закрыть свалку в 800 метрах от города.

В министерстве предложили свой вариант решения проблемы. «В планах к концу этого года ввести в эксплуатацию полигон вблизи посёлка Корнево мощностью 150 тысяч тонн в год. После этого поток отходов на полигон в Барсуковке снизится», — пообещали в минприроды. Там также сообщили о том, что в настоящее время на проверке в Росприроднадзоре находятся документы на лицензию для запуска инсинератора (установка для термического уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов - прим. "Нового Калининграда"), который будет утилизировать жиры и тем самым ликвидирует неприятный запах. Ввести его в эксплуатацию при положительном заключении власти планируют в марте — апреле. Кроме того, учёные КГТУ сейчас исследуют новые реагенты для полигона, добавили в министерстве.

В марте устранить нарушения на полигоне в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска пообещали, что источник запаха на Барсуковке будет блокирован в течение 10 дней.