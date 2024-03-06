Прокуратура требует устранить нарушения в работе полигона ТБО под Советском (фото)

Прокуратура требует устранить нарушения в работе полигона ТБО под Советском (фото)
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
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Мусорный полигон в Барсуковке под Советском эксплуатируется с нарушением требований законодательства и проектной документации. Такие выводы сделала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура, эксперты которой установили, что на полигоне «отсутствует изоляционный слой, не используются очистные сооружения, превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ, а также допущены другие нарушения природоохранного законодательства».

«По результатам проверки руководителю ГП КО „ЕСОО“, осуществляющего эксплуатацию полигона, внесено представление, — сообщает пресс-служба прокуратуры. — Кроме того, в настоящее время прокуратура Советска проводит проверку по обращениям жителей города о наличии запаха со стороны указанного полигона».

По требованию горпрокуратуры специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» провели отбор проб воздуха для лабораторного исследования. Меры прокурорского реагирования будут определены по результатам проверки.

В региональном минприроды «Новому Калининграду» сообщили, что указанные нарушения уже начали устранять.

«Главные проблемы полигона связаны с промышленными отходами, — пояснил министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин. — От них и запахи, и превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Собственно, очистные сооружения вышли из строя именно из-за завоза жидких и влагонасыщенных отходов».

В министерстве отметили, что указанные отходы «неоднородны и не стабильны по химическому составу», и добавили, что промышленные предприятия «зачастую подавали недостоверные документы в отношении класса опасности этих отходов»

Жители Советска регулярно жаловались в соцсетях на вонь в городе из-за полигона ТБО. В феврале в областном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что для снижения захоронения отходов приобрели установку по их обезвреживанию. «Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, идет получение лицензии на ввод ее в эксплуатацию. В ближайшее время представители ЕСОО запустят установку», — поясняли в ведомстве.

Ранее в министерстве заявляли, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля 2023 года «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона». Сообщалось, что для решения проблемы с неприятным запахом от свалки в районе поселка Барсуковка Неманского округа планируют привлечь ученых из КГТУ.

1 марта жителям Советска пообещали, что источник запаха на Барсуковке будет блокирован в течение 10 дней.

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