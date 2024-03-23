Российские банки пообещали списать долги погибших и пострадавших в теракте

Все новости по теме: Терроризм

Банки РФ готовы списать задолженности погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления кредитных организаций.

«Сбербанк» напомнил, что у него действует программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. «В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы», — отметили в «Сбере».

ВТБ также пообещал списать всю задолженность по кредитам погибших и пострадавших 22 марта. «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Хоум Банк» заявили о намерении ликвидировать долги пострадавших в теракте и их ближайших родственников. «Тинькофф» пообещал списать задолженность всех пострадавших. Число банков, готовых погасить кредиты за пострадавших, продолжает увеличиваться. 

По последним данным Следственном комитета, теракт со стрельбой и пожаром в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни 133 человек. Разбор завалов продолжается.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter