Российские банки пообещали списать долги погибших и пострадавших в теракте

Банки РФ готовы списать задолженности погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления кредитных организаций.

«Сбербанк» напомнил, что у него действует программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. «В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы», — отметили в «Сбере».

ВТБ также пообещал списать всю задолженность по кредитам погибших и пострадавших 22 марта. «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Хоум Банк» заявили о намерении ликвидировать долги пострадавших в теракте и их ближайших родственников. «Тинькофф» пообещал списать задолженность всех пострадавших. Число банков, готовых погасить кредиты за пострадавших, продолжает увеличиваться.

По последним данным Следственном комитета, теракт со стрельбой и пожаром в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни 133 человек. Разбор завалов продолжается.