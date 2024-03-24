Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 152 человек (дополнено)

МЧС привело в воскресенье, 24 марта, обновленную информацию о погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Погибшими числятся 133 человека, ранеными — 152. Об этом сообщает «Коммерсант». Количество погибших со вчерашнего дня не изменилось, пострадавших — увеличилось на 12.



По данным МЧС, трое детей погибли, пятеро пострадали. В медучреждения госпитализированы 114 человек, в том числе четыре ребенка. Продолжается разбор завалов. По данным на 7:00 24 марта разобран 91 кубометр территории.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Трагедия в «Крокусе» стала крупнейшим терактом в истории России после Беслана. Тогда по официальным данным погибли 334 человека.

Дополнено в 11:40. Согласно обновленному списку Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 154 человека. Трое из них выписаны, 43 получают амбулаторную помощь. В числе пострадавших несколько несовершеннолетних, включая детей в возрасте 8 и 12 лет.