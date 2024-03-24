В очереди на выезд из региона в Литву скопилось около 200 большегрузов

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По состоянию на 13:00 24 марта перед пунктом пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе скопилось около 200 грузовиков. Еще порядка 20 фур находятся в накопителе. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, созданном для отслеживания ситуации с электронной очередью.

«Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — утверждают в ведомстве. Отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 365 часов (более 15 суток).

Ситуация на российско-литовской границе в очередной раз существенно усугубилась к 20 марта. Как сообщали в областной таможне, с вечера этого дня Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области, за 12 часов не было принято ни одной машины.

Впоследствии в ведомстве проинформировали, что фуры начали оформлять, но машины принимают медленно. «Литва работает медленно, неритмично, допускает интервалы по два часа», — поясняли в пресс-службе областной таможни.

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