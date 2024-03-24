Автомобилисты сообщили о завершении забастовки польских фермеров в Гжехотках

Фермеры закончили забастовку у польско-российской границы в Гжехотках. Об этом сообщают путешественники в чатах для обсуждения ситуации в пунктах пропуска.



Как рассказал «Новому Калининграду» администратор группы в Telegram «Калининград/Германия/Попутчики», протест прекратили в 16:50. «Движение на всех пунктах пропуска проходит в обычном режиме», — отметил собеседник. По его словам, сейчас на польско-российской границе наблюдаются небольшие очереди в связи с увеличившимся количеством путешественников из Германии.

Администраторы сообщества «Граница сегодня» отмечают в Telegram, что из-за забастовок фермеров пункты пропуска на российско-польской и российско-литовской границе оказались перегружены. Время пересечения на погранпереходах Безледы — Багратионовск и Кибартай — Чернышевское превышало 12 часов, на погранпереходе Гжехотки — Мамоново-2 — 24 часа.

Пункт пропуска в Гжехотках был перекрыт с 20 марта. Очевидцы сообщали, что фермеры блокируют движение транспортных средств в обе стороны. Бастующие выставили несколько тракторов вдоль трассы.