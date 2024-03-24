В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»

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В России в воскресенье, 24 марта, начался траур по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. С соответствующим объявлением накануне выступил президент Владимир Путин.

Как пишет РБК, во всех федеральных учреждениях культуры отменили массовые и развлекательные мероприятия, НТВ и «Первый канал» изменили сетку вещания и отказались показывать рекламу. К последней мере также присоединились каналы ВГТРК. Государственные флаги на всех госучреждениях приспустили.

В Калининградской области отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия. Власти региона также сообщили об усилении мер безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, количество пострадавших к утру 24 марта возросло до 152. Спасатели продолжают работы по разбору завалов после обрушения крыши концертного зала, который выгорел полностью.

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