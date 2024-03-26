В «Янтарь-холле» усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье

В Театре эстрады «Янтарь-холл» после теракта в подмосковном «Крокусе» решили усилить меры безопасности. Об этом сообщается на странице учреждения культуры «ВКонтакте».

«Теперь при заезде на территорию проводится осмотр транспортных средств для исключения провоза на территорию взрывчатых устройств и взрывоопасных веществ. Для исключения проноса жидких воспламеняющихся веществ, колющих и режущих предметов, а также оружия вход в здание осуществляется после досмотра ручной клади при помощи энтероскопов и газоанализаторов. Все это требует времени, поэтому просим с пониманием относится к дополнительным досмотровым процедурам и планировать время прибытия в театр заблаговременно», — подчеркивается в сообщении.

Также в театре отмечают, что в целях повышения безопасности усилен контроль за прилегающей территорией, которую перед мероприятиями будут осматривать кинологи. Также будут привлекаться вооруженные наряды группы быстрого реагирования ЧОП, на постоянной основе организовано несение службы патруля МВД. Сотрудники «Янтарь-холла» проинструктированы насчет действий при угрозе террористических атак, кроме того, с ними проведены учения по эвакуации людей из здания в случае возникновения ЧС.

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 139 человек, в их числе трое детей.